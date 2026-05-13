マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスに関心を寄せているようだ。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。今シーズン限りで退団するブラジル代表MFカゼミーロの後釜確保が、今夏の移籍市場における最優先事項となっているマンチェスター・ユナイテッド。ノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表MFエリオット・アンダーソンを筆頭に、レア