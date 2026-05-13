ブライトンに所属するFWダニー・ウェルベックが、イングランド代表のFIFAワールドカップ2026予備登録メンバーに選出されたようだ。12日、『BBC』や『テレグラフ』など複数のイギリスメディアが伝えている。最新のFIFAランクで4位に位置し、開幕まで1カ月となったFIFAワールドカップ2026では優勝候補の一角と目されているイングランド代表。本大会メンバー26名の発表を現地時間22日に控える中、55名の予備登録メンバーリストが