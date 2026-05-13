元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは5月12日、自身のInstagramを更新。0歳の息子との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。【動画】愛沢えみり＆0歳息子の親子ショット「9ヶ月でしっかり立ってるのすごい」愛沢さんは「2回目のhawaii前回はずっと抱っこ紐の中にいたけど今回は海辺で歩けたね」とつづり、1本の動画を投稿。アメリカ・ハワイの美しい浜辺での愛沢さんと息子の姿が映っています。愛沢さんに手を引かれ