数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET』（宝島社）の「ハローキティ× ALLISON BROWN セットでも単品でも可愛いトート＆巾着」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『sweet 2026年6月号特別号 otona SW