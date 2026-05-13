「QBB／トイ・ストーリー／まるいチーズ」六甲バターは、5月中旬頃から、「QBB／トイ・ストーリー／まるいチーズ」をはじめとする数商品の包材を変更し、より多くの人々に親しみをもってチーズを喫食してもらえるよう努めていく考え。個包装 全12種同品は2022年の発売以来親しみやすいパッケージとおいしさで好評を博しているという。作品人気の高まりとともに出荷量も増加し、発売以来約230％伸長（六甲バター出荷実績から）と、