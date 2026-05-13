ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日から、“純氷ふわふわかき氷 第1弾”を販売開始する。ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、−10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ。第1弾では、定番フレーバーの「いちご」や「宇治金時」、「マンゴー」を夏に先駆けて販