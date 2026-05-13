「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）首の大ケガから十両に復帰した炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝がとったりで大花竜（立浪）を下し、初日から４連勝とした。十両土俵入りから大歓声を集める炎鵬。取組でも大歓声の中で土俵に上がり、勝負が付くと一層大きな拍手に包まれた。立ち合いからもろ差しに成功。深く差した左の下手投げで相手の体勢を崩し、最後は相手の右手を抜くようなとったりで手を付かせて勝負を決めた