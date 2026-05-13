ガソリン価格は30銭値下がりです。資源エネルギー庁が発表した11日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円40銭と先月27日時点と比べて30銭値下がりしました。また、政府が支給する補助金はあすから1リットルあたり42円60銭となり、前回の支給額から2円90銭増えます。値下がりは5週ぶりですが、石油情報センターはゴールデンウィーク中の需要を見据えた価格引き下げの動きによるものとしていて、今