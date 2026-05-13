吉本新喜劇の大塚澪（れい、29）が13日、初の著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」を発売した。発売開始のこの日は、都内で吉本新喜劇の大先輩、お笑い芸人の小籔千豊（52）と並んで会見し、著書をPRした。大塚は「吉本の会社内で『出版チャレンジ』という企画があり、30人ぐらいがプレゼンして1位を取ることができたので、めちゃくちゃ気合が入りました」と、仕上がりに自信をのぞかせた。他の芸