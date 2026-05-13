エウレカが運営する恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」は、2026年5月12日、若年層の恋愛意識を明らかにする「真剣な恋愛・出会い方に関する実態調査」の結果を公開した。本調査は2026年4月25日〜28日の期間、未婚で恋人やパートナーがいない20代〜30代の男女1,019人を対象にインターネット調査にて実施された。恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」○真剣な恋愛を望む20代・30代の約7割が「偶然・自然な出会