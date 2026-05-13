TEKOは5月11日、「本業×副業の相乗効果」に関する調査結果を発表した。調査は3月、同社運営のキャリア形成支援プラットフォーム「TEKO」に参加する副業経験者121名を対象に、Googleフォームによるオンラインアンケート方式にて行われた。副業への取り組み状況回答者の本業は、営業、企画・マーケティング、エンジニア、専門職、コンサル、管理部門など幅広い職種で構成されており、年収は、「年収1,000万円〜1,500万円」が36%、「