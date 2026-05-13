マイクロソフトは、2026年5月13日（米国時間）、2026年5月のセキュリティ更新プログラム（月例パッチ）を公開した。該当するソフトウェアはCVEベースで137件である。（）内は対応するCVEである。Windowsリッチテキスト編集（CVE-2026-21530）M365 Copilot（CVE-2026-26129）M365 Copilot（CVE-2026-26164）WindowsネイティブWiFiミニポートドライバー（CVE-2026-32161）Windowsリッチテキスト編集コントロール（CVE-2026-32170）.N