「いつでも夢を」 2024年に映画デビュー65周年を迎えた吉永小百合は、いまもなお第一線で活躍を続けている。2024年からは65周年を記念した企画が展開され、写真集の刊行や出演作のブルーレイ＆DVD化、特集上映などが続いてきた。2025年には映画出演124本目となる「てっぺんの向こうにあなたがいる」も公開され、東京国際映画祭では特別功労賞も受賞。そんなタイミングで改めて見たいのが、1963年公開の「いつでも夢を」である