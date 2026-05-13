阪神・佐藤輝明が規格外の打撃を見せている。2026年シーズン、ここまで37試合出場で打率.373、10本塁打、30打点といずれもリーグトップの数字をマーク。50安打、出塁率.459もリーグトップで「打撃タイトル5冠」を狙える位置につけている。「パワーだけでなく、打撃技術も高い」日本に駐在するメジャーリーグのスカウトは「一人だけ次元が違いますね。パワーだけでなく、打撃技術も高い。今年のWBCで侍ジャパンに選ばれてフリー打撃