ファミリーレストランチェーン「ココス」は、5月14日より「純氷ふわふわかき氷 第1弾」を全国の店舗で販売開始する。価格は各890円(税込979円)。ミニサイズも各540円(税込594円)で展開する。「純氷ふわふわかき氷」は、-10℃前後で48時間かけて凍らせた透明度の高い純氷を使用し、空気を含ませながら細かく削ることで、ふわふわとしたくちどけに仕上げた夏限定の人気スイーツシリーズ。第1弾では、「いちご」「宇治金時」「マンゴ