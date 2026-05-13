成城石井は5月17日、ユナイテッドアローズとの初の共同開発による「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」を数量限定で発売する。大・小の2サイズ展開で、価格は大サイズが5,269円、小サイズが4,389円（各税込）。販売は、成城石井30店舗（全229店舗中）と公式オンラインショップ「成城石井.com」で実施。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。成城石井ユナイテッドアローズ〈機能性とデザイン性を両立