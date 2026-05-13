自分から「デートしない？」と誘うことをためらっている女性は、ここぞというタイミングで、小さなサインを発している場合があるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性187名のアンケートを参考に「『そっちからデートに誘って！』と期待する女性が小出しにする話題」をご紹介します。【１】「誰もつき合ってくれない」とイベントに一緒に行く相手がいないことをほのめかす「『それなら俺が』と気付いてほしい」（20代女