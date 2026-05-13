日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」が放送され、この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナでフリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。フリーになって「３年くらい」という森にＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「フリーになって良かったな〜とか思う？」と質問。森は「私は幅を広げた