◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）幕下で東４４枚目・岡田（高田川）は元十両の東同４５枚目・朝玉勢（高砂）に敗れ、２連敗となった。立ち合いで真っすぐ当たったが、相手が左に大きく変化。前のめりに土俵際に追い込まれ、背中から送り出された。「（変化は）頭になかった。ダメですね。いい勉強です」と肩を落とした。東海大柔道部出身で２４年１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏んで以来、初日から出場し