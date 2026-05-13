スバル BRZと、オーナーのしーちゃんさん CAR #41｜Subaru BRZ ■愛車：スバル BRZ ZC6（2013年）■オーナー：しーちゃんさん■このクルマはいつ購入しましたか？2024年2月に購入しました。■愛車のお気に入りポイントは何ですか？なんと言ってもお顔です！■これまでの車歴を教えてください。BRZが初めてのマイカーです。■このクルマに乗っていて困ったことはありますか？特になく