スーパーイリュージョニスト集団＜フォー・ホースメン＞が華麗なイリュージョンを駆使し、観客さえも欺くショーで世界を驚かせてきた大ヒットシリーズ「グランド・イリュージョン」。世界を舞台に史上最大の強奪計画と、壮大な因果応報のショーが幕を開ける！その待望の最新作、『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が5月8日（金）より全国の映画館で公開中です。シリーズを通して壮大なイリュージョンが見どこ