貴州省遵義市で開かれた看護実技コンテストに参加する看護師。（資料写真、遵義＝新華社配信／田東）【新華社北京5月13日】中国国家衛生健康委員会は11日、中国の登録看護師数が2025年末時点で606万2千人となり、20年に比べ約135万人（約29％）増えたと発表した。人口千人当たりの登録看護師数は20年の3.34人から25年には4.32人に増えた。登録看護師の80％以上が、大専（短期大学・専門学校）卒以上の学歴を有している。