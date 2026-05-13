暑くなってきて、仕事終わりやおうち時間に、ひんやりスイーツがほしい日。そんな気分にぴったりなのが、【ハーゲンダッツ】から登場した新作フレーバー。『加賀棒ほうじ茶ラテ』は、ほうじ茶の香ばしさとミルクのコクが重なり合う、大人のための癒し系アイス。一方、クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』は、抹茶の濃厚な旨みをサクサク食感とともに楽しめる贅沢な一品。どちらも和