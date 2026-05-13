タレントの土田晃之が、13日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、カルビーが「ポテトチップス」などのパッケージを白黒の2色対応にすることにコメントした。【画像】どうなるのか…カルビー「ポテトチップス」の“白黒”バージョンカルビーは12日、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商