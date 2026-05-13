「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後会見で、大谷翔平投手を１３日（日本時間１４日）のジャイアンツ戦で投手専念出場させることを明言。この日のゲームで７号弾を含む２安打３出塁をマークするなど良化の兆しを見せ、チームも４連敗中だが「一度同意したことを反故にするような形にはしたくなかった」と説明した。試合前会見では投打同時出場について言葉を