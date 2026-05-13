元モーニング娘。でタレント、４人の子どもの母である市井紗耶香（４２）が１２日、家族でディズニーランドでの休日を楽しんだことを明かし、感謝をつづった。「千葉県船橋市生まれの４２歳念願のミッキーにたくさんのありがとうを伝えられた♥」と長男（１３）、三女（９）と夫と思われる男性とディズニーでの楽しげな４ショットを公開。「赤ちゃんだった頃の私は当時ソバージュかけてた母に連れられベビーカーに乗っ