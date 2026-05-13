オンラインカジノで賭博をしたとして常習賭博などの罪で在宅起訴された新潟簡易裁判所の裁判官について、最高裁はきょう（13日）、裁判官訴追委員会に罷免するよう請求しました。新潟簡易裁判所の裁判官・森本暁史被告（52）は、2023年4月から9月にかけて海外の会社が運営するオンラインカジノのサイトで賭博をした常習賭博などの罪で在宅起訴されています。最高裁はきょう（13日）、森本被告を罷免するよう裁判官訴追委員会に請求