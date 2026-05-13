歌手の森口博子（57）が13日、自身のXを更新。4日に老衰のため死去していたと発表された、アニメ「ルパン三世」などの音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを悼んだ。森口は「大野雄二さんの世界は衝撃的でした」と書き出すと「メロディーはもちろん魂が高揚するあのアレンジ力と演奏」としのんだ。続けて「5歳から管楽器の生音に魅了され18歳でジャズに憧れた私。ライブや番組でお気に入りの『コブラ』『ル