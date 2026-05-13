「じぇったいに歩かないんだもん！！！の強い意志」【写真】「動かないからぁぁぁーー！」全力でしがみついた後は…霧深い山中で全力で切り株にしがみつき動こうとしない、柴犬のうしろ姿をとらえた写真が「X」で話題になりました。山の中、「拒否柴」を発動中の愛犬の写真を投稿したのは「岳 柴犬 」（@hikingshibaGAKU）さん（以下、飼い主さん）。話題になった柴犬さんのお名まえは「岳」くんといい、4歳になる男の子です。体