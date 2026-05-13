毎日の移動にちょうどいい実用性能とは2026年に入ってからも、物価高の影響はさまざまな分野に広がっています。自動車業界でも、新型車や一部改良モデルの発表に合わせて価格が引き上げられるケースは珍しくありません。そのため、「できるだけ購入費用や維持費を抑えつつ、安心して長く乗れるクルマを選びたい」と考える人が増えているようです。【画像】これが“新車99万円”から買える トヨタで「“一番安い”クルマ」の姿