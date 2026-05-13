NEXSTは、VRライブコンテンツ『Xmersive:UNIS』のスマートフォン（iOS／Android）版を、5月13日12時より全世界同時リリースすると発表した。あわせて、デジタルフォトカードをコレクションできる新アプリ『PhotoEX』の提供も同日より開始する。 【画像あり】コンテンツで楽しめるライブ映像やデジタルフォト 『Xmersive:UNIS』では、K-POPガールズグループ「UNIS」とコラボレーションし