私はユイ（36）。バツイチの子ナシです。3年ちょっと前に離婚をして、2年前にケイゴ（35）と再婚しました。ケイゴは高校の頃の後輩です。離婚をして地元に戻ってきた私はケイゴにばったりと会い、ケイゴの猛アタックを受けたのです。先日、ケイゴの妹・アンナ（31）さんに「不機嫌ハラスメントをしている」と指摘されてしまいました。思い当たる節は……正直あります。私が不機嫌になると、ご機嫌をとって私の言うことを聞いてくれ