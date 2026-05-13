北海道釧路市暁町の市道で2026年5月12日午前9時前、女性が乗用車にはねられた事故で、意識不明で病院に搬送されたのは、市内に住む46歳の女性と判明しました。女性は頭から出血し、右腕や骨盤を骨折するなど重体でしたが、病院で意識が回復し、会話もできる状態になったということです。現場は押しボタン式の信号機がある横断歩道付近で、女性は自宅から2キロ以上、歩いて来ていたとみられています。乗用車を運転していたのは通勤