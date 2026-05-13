5児の母でタレントの辻希美（38）が、13日までに自身のSNSを更新。「たまらん…」とつづり、第5子次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“かわいらしい行動”を写真で披露した。【写真】「たまらん…可愛すぎて癒される朝でした」鏡に写る自分と“チュー”するキュートな夢空ちゃん※2枚目ブログでは、この日も朝のルーティンである弁当作りを終えたことを報告。続けて「そんな今日の夢しゃん」「鏡の夢と出会い…不思議な気持ち?