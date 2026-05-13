写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が、13日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2016年に他界した父で演出家の蜷川幸雄さん（享年80）の素顔を語った。実花さんの父・幸雄さんは、高校卒業後に俳優として活動。1966年に、当時真山知子として女優だった現在はキルト作家の宏子さんと結婚。その3年後には演出家としてデビューし、74年「ロミオとジュリエット」で商業演劇へ進出後は国内外で高い