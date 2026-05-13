元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で元プロレスラーの佐々木健介（59）と家庭菜園で大豊作となったスナップエンドウの“筋取り”に励む、仲むつまじい休日ショットを公開した。【写真】「すごい」「農協に卸しに行く量」“大豊作”スナップエンドウの筋取りをする佐々木健介＆北斗晶北斗は「休日は‥夫婦でこんな事して過ごしました スナップエンドウ大豊作」「#畑仕事」と報告。