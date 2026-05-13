34歳の美人経営者が婚活で子作りに対する不安を打ち明けたところ、年収1300万円の男性から神回答が返ってきて、感動する場面があった。【映像】美人社長に対する年収1300万円男性の神回答5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない