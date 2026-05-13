アストロズの今井達也投手（２７）が１２日（日本時間１３日）の本拠地マリナーズ戦に故障からの復帰登板を果たしたが、またも制球難に陥り、４回を５安打６失点、５四死球の乱調で初黒星を喫した。２回に四球からアロザレーラに２ラン、４回にも３四死球からカンゾーンに満塁本塁打を浴びる悪循環で、いずれも甘く入ったスライダーを仕留められている。この日の８０球はスライダーとストレートの２球種しか投げておらず、チェ