人気女子レスラーのＳａｒｅｅｅ（３０）が１３日、首の治療により１か月間欠場すると発表した。かねて首を負傷していたが、前日１２日のマーベラス東京・新木場大会にも「スパークリング・ラッシュ」の相棒・彩羽匠、桃野美桜とのトリオで参戦するなど、試合出場を続けてきた。だが医師の診断を受けた結果、ドクターストップがかかり、今後のキャリアを最優先に考え、治療に専念する判断をしたという。Ｓａｒｅｅｅはファン