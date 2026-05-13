フジ・メディア・ホールディングス(FMH)が12日に公表した「グループビジョン」で、子会社・フジテレビジョンの放送インフラ機能や放送用設備などをFMHに移管する検討を進める方針を示した。番組制作、報道、営業といった“ソフト”機能はフジテレビに残し、放送インフラなどの“ハード”機能を持ち株会社側に切り分ける「ハード・ソフト分離」を目指すもので、地上波テレビ局では制度上可能ながら、実現すれば前例のない取り組みに