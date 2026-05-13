資料香川県の観光地 四国ツーリズム創造機構と日本政策投資銀行四国支店は、2025年9月から10月にかけて、欧州・豪州・北米から四国を訪れた旅行者にアンケート調査を行いました。 訪問の動機について尋ねたところ、「四国の歴史・建造物・古い町並み」（＋8.4pt）、「サイクリング」（＋6.8pt）「四国の日常生活体験」（＋3.6pt）などが前年より増加しました。 情報源は、「知人・友人」（＋3.8pt）、「旅