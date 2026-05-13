岡山市役所 愛好家が育てたバラの展示会が岡山市役所で開かれています。 岡山市と岡山ばら会が毎年開いているもので今回で70回目です。会場には、バラの愛好家が手掛けた作品が展示されています。訪れた人は、色とりどりのバラを写真に収めるなどして楽しんでいました。 「春の岡山ばら展」は14日も午前9時から午後3時まで開かれます。