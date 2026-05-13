顧客との定期的な接点を持つことのできるサービス 東京ガスが衣類や布団の宅配クリーニング・サービスを始めた。北海道と沖縄を除く全国が対象で、同社のガスや電気を契約していない人でも利用できる、新たな家事支援サービスだ。 利用者はスマートフォンで24時間いつでも簡単に注文でき、指定日に配送員が自宅へ集荷。クリーニング後も自宅まで届けてくれるため、