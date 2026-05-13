【トランプ2.0 現地リポート】インディアナ州予備選が暴いた「トランプに逆らえば落選」という共和党のルール支持率の低迷が続くトランプ大統領と保守派の共和党にとって、連邦議会の勢力を左右する11月の中間選挙は、厳しい戦いになるとみられている。それでも、共和党が勝つ可能性はある。理由の一つが、ゲリマンダリングだ。ゲリマンダリングとは、選挙区の線引きを自党に有利なように書き換えること。自党の支持者が多数派