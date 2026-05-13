《今日は祭日のはずなのに高速道路のETC割引されなかった。調べたら3連休は休日割引なし…まじか？政府何やってるんだよ…3連休こそ高速道路を使ってみんな遊びに行くのに…観光促進になってないじゃないか》 こんなポストが広まったのは昨年秋のことだ。だが同じ疑問は、毎年この時期になると繰り返される。【こちらも読む】「得したつもりで毎月赤字」…ポイ活にハマる人ほど貧乏になる背景と損をしない使い方都内在住の50