「バタートック」って知ってる？自宅で再現できるレシピを試してみた トレンドスイーツが次々と生まれる韓国で、今話題となっているのが「バタートック」。「トック（＝餅）」という名の通り、外はカリッと、中はもちもちの食感が最大の魅力です。 バタートックを作る際、材料のもち粉やタピオカ粉が手に入りにくいのが難点でしたが、家にある「片栗粉」でカリもち食感を再現できるレシピを発見！さっそくクックパッドニュース