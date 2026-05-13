国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は１３日、２０２５年度の年間各賞を発表。男子年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）にあたる「ジャーシー・ジョー・ウォルコット賞」に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が選出された。２２年度以来２度目の受賞となる。ジャーシー・ジョー・ウォルコットは、１９４０〜５０年代にジョー・ルイス、エザート・チャールス、ロッキー・マルシアノ（いずれも米国）らと拳を交