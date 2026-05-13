俳優・吉田栄作（57）の妻で俳優の内山理名（44）が、12日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。夫婦で“もめた”エピソードを明かした。【写真】夫は吉田栄作！ベビーカー押す近影を公開した内山理名※4枚目生後6ヶ月の娘を育児中。「ママになってできなくなったこと」を聞かれ、「“すする”ものがあんまり」と答えた。子どもが横で寝ていると、「すする音で起きたりとか」「意外とすする音