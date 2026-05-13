◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)DeNA・佐野恵太選手が、ソフトバンクへの電撃トレードが発表された山本祐大選手について、「弟のような存在だったので僕が寂しくなる」と心境を明かしました。「2番・レフト」で先発出場した佐野選手は、初回の第1打席へ向かう際に、ソフトバンクへの電撃移籍が発表された山本選手の登場曲を使用。自身の粋な演出について、「一緒に野球できなくはなりましたが、祐大のこと