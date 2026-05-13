俳優で作家の中江有里（52）が13日、Xを更新。アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報を受け、追悼した。中江は大野さんと並んで写ったツーショットをアップ。「子供の頃からずっと耳にしていた『ルパン三世のテーマ』の作曲家・大野雄二さん。気さくで優しい方でした。さみしいです」と思いをつづった。大野さんの所属事務所は同日、公式サイトを更新。「